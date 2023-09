Buffy | il cast originale torna per uno spin off su Spike | “Slayers A Buffyverse Story”

Leggi su biccy

(Di lunedì 18 settembre 2023) A 20 anni dalla messa in onda di Chosen, l’ultimo episodio di, ildella storica serieinsieme per un progetto interessante. James Marsters, Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield, Amber Benson, James Charles Leary, e Danny Strong si sono riuniti per una serie audio che sarà una sorta dioff incentrato sul personaggio di. Il progetto debutterà il 12 ottobre su Audible. James Masters ha parlato di questa nuova serie audio: “Sono estasiato nel rire con i miei cari amici per questo nuovo capitolo delverse, mentre conduciamo gli ascoltatori lungo un percorso conosciuto ma inaspettato pieno di orrore, passione e guai. Sono eccitato all’idea che i fan vecchi e nuovi vivano questa ...