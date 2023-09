(Di lunedì 18 settembre 2023) MILANO - Scontro traAngiolini nel corso delle registrazioni della prima puntata della 17ª edizione di X, talent show musicale in onda su Sky. I due membri della giuria, secondo ...

Ambra, a un certo punto, si sarebbe scocciata dei protagonismi del collega facendogli notare: " Questo è X, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te! ". Qui Morgan, a ...... tra Morgan giudice e nuovi criteri scelti X2023, Michielin a riposo ma tornerà per i live X2023, Morgan dopo la: ecco perché è ancora tra i giudici La prima standing ovation ...Leggi anche X2023, Michielin a riposo ma tornerà per i live X2023, Morgan dopo la: ecco perché è ancora tra i giudici X, Morgan: "Metà cachet andrà a ragazzi gay" ...

Bufera a X Factor, Morgan e il feroce attacco ad Ambra: "Sei solo un'oca!" Corriere dello Sport

X Factor 2023, conto alla rovescia tra lo stop di Michielin e la bufera ... Adnkronos

Il cantautore si scaglia contro l'attrice, che l'aveva ripreso per eccesso di protagonismo: servono due ore per riportare la calma ...La spiegazione di Antonella D'Errico, evp content di Sky Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione ...