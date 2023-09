Bronzetti-Yang in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Luciase la vedrà contro Ya Yinel primo turno del WTA 250 di(Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Esordio abbordabile per la romagnola, che affronta la diciannovenne taiwanese. Quest’ultima ha disputato le qualificazioni, dove ha battuto in due set la cinese Yu Shan per poi approfittare del ritiro della transalpina Jessika Ponchet nelle battute iniziali del secondo parziale.è reduce dall’ottimo terzo turno conquistato agli US Open e partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto. In palio c’è un ottavo di finale decisamente fattibile per l’azzurra. In caso di successo contro, infatti, troverebbe come secondo ostacolo una tra la ...