Bronzetti-Yang in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Luciase la vedrà contro Ya Yinel primo turno del WTA 250 di(Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Esordio abbordabile per la romagnola, che affronta la diciannovenne taiwanese. Quest’ultima ha disputato le qualificazioni, dove ha battuto in due set la cinese Yu Shan per poi approfittare del ritiro della transalpina Jessika Ponchet nelle battute iniziali del secondo parziale.è reduce dall’ottimo terzo turno conquistato agli US Open e partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto. In palio c’è un ottavo di finale decisamente fattibile per l’azzurra. In caso di successo contro, infatti, troverebbe come secondo ostacolo una tra la ...

Curiosità: Il WTA Tour 2023 è un insieme di tornei femminili di tennis organizzati dalla Women's Tennis Association (WTA). Include i tornei del Grande Slam (organizzati in collaborazione con la International Tennis Federation), i tornei WTA 1000, i WTA 500, i WTA 250, la Billie Jean King Cup (organizzata dall'ITF) e le WTA Finals.

In attesa dell'esordio in singolare dell'unica italiana in tabellone, Lucia, impegnata martedì controYa - yi, facciamo il punto della situazione sugli incontri della prima giornata. ......00 - Uchijima vs Ponchet a seguire - Saville vs Friedsam a seguire -vs (4)

WTA Guangzhou: Tauson elimina Fruhvirtova, avanti anche Masarova Ubitennis

Guangzhou: Bronzetti n.4 del seeding - Wta SuperTennis

Il circuito femminile ritorna nella città cinese di Guangzhou a quattro anni dall’ultima volta. Lucia Bronzetti perde in doppio, in attesa dell'esordio in singolare ...Inizierà domani il WTA 250 di Guangzhou, che vedrà impegnata anche la tennista Lucia Bronzetti nel tabellone principale.