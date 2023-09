Braga-Napoli | polverizzati i biglietti per i tifosi azzurri | il dato

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sale l’attesa per l’esordio in Champions League del. Glidisputeranno contro ilil loro match, e saranno seguiti in Portogallo da diversi. Nonostante l’avvio stagionale non sia stato quello sperato dopo la conquista dello scudetto, l’apporto deinon manca mai. Soprattutto in questo momento di difficoltà per illa tifoseria deve essere vicina e sostenere la squadra. Per l’esordio in Champions League contro ilsono attesi in Portogallo molti, pronti a sostenere ed incitare gli. Moltiseguiranno ilnella trasferta colIl sogno del ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Il programma di domani in vista della Champions: alle 12 l'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno, poi il volo verso's French coach Rudi Garcia looks prior to the Italian Serie A football match between SSCand SS Lazio at the Diego Armando Maradona Stadium on September 2, 2023. (Photo by CARLO ...Deve invece scuotersi ilcampione d'Italia, che solo nel finale è riuscito a evitare la sconfitta contro il Genoa. La squadra di Garcia vola in Portogallo, dove se la vedrà contro il: ...

Nonostante il pareggio ottenuto in extremis nella trasferta contro il Genoa, ciò che non è andato giù alla maggior parte dei tifosi del Napoli è stato il modo dei calciatori in campo di interpretare l ...Braga - Napoli è la prima sfida valida per il Gruppo C della Champions League 2023-2024: calcio d'avvio mercoledì 20 alle ore 21.