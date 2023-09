“Box Organi” porta tanta magia a Lallio | alla serata inaugurale musica e raccoglimento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023). La chiesa dei santi Bartolomeo e Stefano disi è trasformata in una magica oasi diper il concertodi Box, la rassegna di “suoni e parole d’autore” ideata da Alessandro Bottelli e giunta ormainona edizione. Sabato 16 settembre 2023, mentre all’esterno si svolgeva la vivace festa dell’oratorio parrocchiale, chi ha avuto la curiosità di entrare in chiesa è stato ripagato da una performance d’eccezione, che ha visto dialogare in modo inedito e raffinato il violoncello di Daniela Savoldi con l’organo suonato da Matteo Venturini. In particolare, a incantare gli ascoltatori è stato il fascino di un’atmosfera vitale, ibrida nelle contaminazioni sonore, capace di incorporare la tradizione sette-ottocentesca e di ...