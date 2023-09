‘Botti’ illegali | la GdF scopre fabbrica abusiva di fuochi d’artificio | una denuncia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn soggettoto all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e vendita illecita di, un’intera strutturaadibita allazione di “botti”sottoposta a sequestro, unitamente a circa 30 kg di polvere pirica, ricavata dalla presenza di diverse materie prime (carbone, nitrato di potassio e zolfo), diversi manufatti pirotecnici di fattura artigianale pronti ad essere immessi sul mercato, una pressa nonché diversi accessori utilizzati per la loro produzione. Questo è il bilancio complessivo di un’operazione effettuata dai militari del Comando Provinciale di Caserta nell’ambito dei costanti controlli orientati al contrasto della vendita illecita di prodotti pirotecnici privi dei requisiti minimi di sicurezza in ...

- continua sotto - Ma abbiamo rosicato di rabbia anche per il traffico sempre più caotico e inquinante, per l'insicurezza che avvolge la città, per isparati a tutte le ore della sera ...- continua sotto - Ma abbiamo rosicato di rabbia anche per il traffico sempre più caotico e inquinante, per l'insicurezza che avvolge la città, per isparati a tutte le ore della sera ...