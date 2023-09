Botero e i suoi ‘grassi’ | un mondo senza spigoli | dove regna l’abbondanza Così arrivò al successo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Quando, nel 1780, i fratelli Giuseppe e Paolosalparono dal porto di Genova per emigrare alla volta di Medellin, non immaginavano certo che proprio là, 152 anni dopo, nel 1932, sarebbe nato un loro discendente, Fernando, destinato a diventare, nel corso di una lunga vita che ha attraversato due secoli, non solo il più importante artista della storia dell’arte colombiana, ma anche una mega star internazionale riconosciuta ed amata dal pubblico delintero, anche se a lungo poco compresa da buona parte degli addetti ai lavori. Il segreto dell’incredibiledista in una fortunata intuizione giovanile alla quale resterà, per il resto della sua vita, ostinatamente fedele: immaginare e rappresentare con grande perizia e talento un universo a lui proprio, dai colori piatti e ...

Il mondo dell'arte piange e ricorda con stima Fernando. Il legame con l'Italia è stato ... La scelta fu indotta dalla bellezza della Toscana, daimusei e dalla presenza di fonderie e delle ...... deliziosa opera di Donizetti, fu presentata A Verona e a Palermo secondo la visione di, come un circo, coloratissimo come iquadri, e sarebbe stato bello vederne altre. Certo, le opere ...Ma il pittore è un furbacchione e sa che iquadri sono frutto della moda, la stessa che negli ... Negli ambienti radical - chicdiventa sempre più noto e famoso proprio in ragione ...

Botero e i suoi ‘grassi’: un mondo senza spigoli, dove regna l’abbondanza Il Fatto Quotidiano

Lutto nel mondo dell’arte: è morto il celebre artista colombiano Fernando Botero Orizzonte Scuola

Il 15 settembre 2023 ci ha lasciati un pittore e scultore di fama mondiale, Fernando Botero. Nato a Medellin, in Colombia, nel 1932 ha ottenuto successi ...Un gruppo di accademici chiese la rimozione delle sue opere per non favorire la diffusione del body-shaming. Riposa in pace. Qui la stupidità collettiva ...