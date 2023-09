Borsa | Milano debole - 1% | pesano Moncler ed Stm | corre Mps

(Di lunedì 18 settembre 2023) Piazza Affari si confermaal passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1% a 28.606 punti. Sfiora i 180 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

arretra dello 0,76% e sconta lo stacco cedole di Eni ( - 0,5%) e Stmicroelectronics ( - 1,6%) che pesa per lo 0,13%. Piazza Affari e' sostenuta dalle banche, fatta eccezione di Intesa Sanpaolo ...Piazza Affari si conferma debole al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1% a 28.606 punti. Sfiora i 180 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

