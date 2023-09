Borsa | Milano chiude in calo | non basta il rialzo delle banche

Curiosità: La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con ladi, che si muove in rosso, frenata dallo stacco cedole. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l' S&P - 500 che registra una plusvalenza dello 0,30% nella settimana in ...Premiate dagli acquisti anche Campari (+0,9%), Recordati (+0,2%) e Saipem (+0,2%) che tiene grazie al rialzo del greggio (giu' invece Tenaris a - 0,3%). Deboli i big bancari UniCredit ( - 0,2%) e ...

Borsa: Milano chiude in calo dell'1,07% Agenzia ANSA

La Borsa di Milano chiude in flessione (-1,07%), con Moncler e A2a tra i peggiori (-3,14%). La Fed mercoledì prossimo deciderà sull'economia globale. Spread Btp-Bund a 180 punti, rendimento decennale ...Rho, 18 set. (askanews) - La 124esima edizione di MIPEL, fiera internazionale della pelletteria e dell'accessorio moda, riporta l'attenzione su ...