Borsa | Milano cede - 0 | 4% | deboli Moncler ed Stm | sprint Bper

(Di lunedì 18 settembre 2023) Piazza Affari torna in calo (Ftse Mib - 0,44% a 28.768 punti) dopo una pausa a cavallo della parità a seguito di un avvio in lieve ribasso. Si riporta sotto quota 179 punti il differenziale tra Btp e ...

In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo BPER (+3,17%), Banco BPM (+2,47%), Banca MPS (+1,69%) e Unicredit (+0,60%). I più forti ribassi, invece, si verificano su ...Piazza Affari torna in calo (Ftse Mib - 0,44% a 28.768 punti) dopo una pausa a cavallo della parità a seguito di un avvio in lieve ribasso. Si riporta sotto quota 179 punti il differenziale tra Btp e ...lo sciopero è stato proclamato in particolare da Confail Faisa , che avrà conseguenze sul servizio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine dei turni. "Le cinque linee metropolitane " secondo ...

Borsa: Milano amplia il calo (-0,3%), cede Leonardo, corre Mps Agenzia ANSA

Borsa, Milano +1%, Wall Street in rialzo, Enel, Cnh e Mps volano QUOTIDIANO NAZIONALE

Piazza Affari torna in calo (-0,44%) dopo una pausa a cavallo della parità. Il differenziale tra Btp e Bund scende sotto quota 179 punti. Calano A2a, Moncler, Stm, Hera, Mediolanum, Ferrari, Snam, ...Piazza Affari torna in calo (Ftse Mib -0,44% a 28.768 punti) dopo una pausa a cavallo della parità a seguito di un avvio in lieve ribasso. (ANSA) ...