(Di lunedì 18 settembre 2023) Le Borse europee guardano tutte alla Fed di mercoledì prossimo e, nel frattempo, archiviano la prima seduta della settimana in negativo.lascia sul terreno l'1,39% con il Cac 40 a 7.276 punti. ...

Curiosità: La Borsa Italiana è una società che gestisce il mercato finanziario italiano, fondata nel 1998.

ITALIANA CdA per l'esame dei dati finanziari del 1° semestre 2023 Euronext Milan: Toscana ... MACROECONOMIAIndice dei prezzi al consumo (finale) ad agosto 2023 (ore 11.00). Consensus: +5,3%...Le Borse europee guardano tutte alla Fed di mercoledì prossimo e, nel frattempo, archiviano la prima seduta della settimana in negativo. Parigi lascia sul terreno l'1,39% con il Cac 40 a 7.276 punti. ...

Borsa: Europa fiacca in avvio, Parigi invariata, Londra +0,02% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: l'Europa chiude in flessione, Parigi -1,39% Tiscali Notizie

Le Borse europee guardano tutte alla Fed di mercoledì prossimo e, nel frattempo, archiviano la prima seduta della settimana in negativo. Parigi lascia sul terreno l'1,39% con il Cac 40 a 7.276 punti.Nel resto del listino in calo le utility con A2A (BIT: A2) e Hera (BIT: HRA) in ribasso di oltre il 2% e, nel lusso, Moncler (BIT: MONC ), vittima di prese di profitto dopo i consistenti rialzi delle ...