(Di lunedì 18 settembre 2023)di seduta fiacco per le principali borse europee. in apertura.a 7.378 punti,guadagna lo 0,02%, Francoforte cede lo 0,22% a 15.858 punti e Madrid lo 0,11% a 9.538 ...

Ladi Tokyo è invece rimasta chiusa per la festività del giorno degli anziani. Intanto l'riapre con gli indici in calo, Milano - 0,38%, Londra - 0,15%, Francoforte - 0,36%. A Piazza ...Avvio di seduta fiacco per le principali borse europee. in apertura. Parigi è invariata a 7.378 punti, Londra guadagna lo 0,02%, Francoforte cede lo 0,22% a 15.858 punti e Madrid lo 0,11% a 9.538 ...Negativi i future sull', in rialzo invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti ad eccezione del rapporto mensile della Banca centrale Tedesca. In calo il dollaro a ...

Borsa: Europa fiacca in avvio, Parigi invariata, Londra +0,02% - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa, Europa in rialzo, Milano +0,2% dopo la Bce QUOTIDIANO NAZIONALE

Sul Ftse Mib calo tecnico dello 0,13%. Gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Avvio all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, che partite sulla parita' hanno poi vir ...Intanto l'Europa riapre con gli indici in calo, Milano -0,38%, Londra -0,15%, Francoforte -0,36%. A Piazza Affari pesa il -1,58% di Eni, che oggi distribuisce il dividendo, come StMicroelectronics (-1 ...