Bonus benzina | governo verso il dietrofront | “Non ci sono risorse”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Col prezzo dellache ha raggiunto e superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, nell’agenda politica è entrata nelle ultime settimane l’idea di unper dare una mano ai consumatori. Si è parlato prima di fasce sotto un determinato Isee, poi del progetto di inserire ilnell’ambito della carta “dedicata a te”, con uno stanziamento di un centinaio di milioni. Ora però si registra uno stop imposto da palazzo Chigi, che guarda con freddezza all’ipotesi dovendo allocare le (poche)disponibili in diversi ambiti. Non troverebbe riscontro quindi l’annuncio di Adolfo Urso di una misura già nel prossimo Consiglio dei ministri. C’è chi dice che ilsarà fatto più avanti, chi invece sostiene che lescarseggiano “e i soldi per ...

C'è chi dice che ilsarà fatto più avanti, chi invece sostiene che le risorse scarseggiano "e i soldi per tagliare i prezzi dellaal momento non ci sono ". Fatto sta che il ...Tanto è vero che Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, sta studiando l'ennesimo "" sotto forma di tesseraper i meno abbienti, e tutti gli altri si arrangino.o accisa mobile Il governo sembra aver deciso su quale di queste due soluzioni puntare per combattere il caro carburanti. La scelta quasi sicuramente ricadrà infatti sul: ...

