Bologna | Thiago Motta | 'Tratto il rinnovo | Buffon mi prese per il collo'

(Di lunedì 18 settembre 2023) L'allenatore delha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 a Verona nel posticipo della quarta giornata di campionato...

Un punto a testa per Baroni eMotta , che rimangono nelle zone centrali della classifica: il Verona sale al 9° posto con 7 punti mentre ilè 11° con 5 punti ...Commenta per primo Verona -0 - 0 Skorupski 6,5: nel primo tempo si fa valere su un paio di occasioni importanti per gli ...Motta 6: gara sempre sotto controllo, anche se nel secondo ...

Finisce 0-0 il monday night di Serie A tra Verona e Bologna. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi le due formazioni non riescono a trovare la rete e si spartiscono un punto. Al termine della sfida contro ...L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 a Verona nel posticipo della quarta giornata di campionato in Serie A: "Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro pressing ...