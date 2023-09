Bologna-Napoli | c’è la decisione ufficiale | tifosi senza parole

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Prosegue il tour de force deldi Rudi Garcia, inaugurato con lo scialbo pareggio al Ferraris contro il Genoa in rimonta. Sette partite in ventidue giorni, questo il programma iniziato sabato scorso e che metterà alla prova il, attualmente al primo e precoce momento no della propria stagione. Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, è infatti arrivato il primo pari stagionale, gli azzurri hanno impattato per 2-2 in rimonta al Ferraris di Genova, raccogliendo un punto che per come si erano messe le cose vale quasi oro. Dopodomani in Portogallo, Osimhen e compagni inaugureranno il proprio cammino europeo, sfidando in trasferta lo Sporting Braga, formazione lusitana arrivata in Champions attraverso un lungo percorso di preliminari. Arriva lo stop perDomenica, quattro giorni dopo il primo impegno nel torneo della ...