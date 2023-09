Blitz dei Carabinieri al Rione Traiano di Napoli | 29 arresti del clan Sorianiello

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’alba idel comando provinciale distanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP disu richiesta della DDA partenopea a carico di 29 persone (una di queste morta per cause naturali prima dell’esecuzione). Gli indagati, tutti appartenenti al, operante neldi, sono gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di arma da fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

