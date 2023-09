Benzina | superati i 2 euro anche in città | allarme rialzi

(Di lunedì 18 settembre 2023) La media nazionale sui prezzi dellahanno superato definitivamente quota 2al litro non solo in modalità servito, macon il self service, ine nella rete di impianti che servono le strade statali. Nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati, il gasolio ha inoltre raggiunto il massimo del 2023. Le ultime rilevazioni Secondo l’elaborazione di Staffetta quotidiana, sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 17 settembre, che il prezzo medio praticato dellain modalità self service è arrivato a 2,003al litro, con le tariffe delle diverse compagnie intorno al 2,010 al litro, mentre le pompe biespongono 1,988al ...

Il prezzo del petrolio permette al governo di applicare uno sconto su benzina e diesel, ma c'è il paradosso dell'assenza di un decreto attuativo per l'effettiva applicazione della misura.In attesa dell’arrivo del bonus benzina da 80 euro i prezzi medi dei carburanti arrivano a quota due euro anche in modalità self service ...