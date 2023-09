Bentley | inaugurato il nuovo showroom di Roma Punto di riferimento per il centro-sud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo Firenze, Milano e Padova,Motors apre unonella Città Eterna., che fa parte del Gruppo IWR capitanato dall’amministratore delegato Valentina De Paolis, trova la sua sede in via della Magliana, a metà strada tra il Colosseo e il quartiere dell’esposizione universale E.U.R. “L’apertura dinella Capitale arriva in un momento importante per il marchio” ha spiegato Balazs Rooz, Regional DirectorMotors Europe. Da oltre un decennio, infatti,dinel-sud Italia per i servizi di post vendita delle vetture di Crew, da oggi avrà modo di assistere i clienti e gli appassionati anche nella creazione e nell’acquisto dei loro ...