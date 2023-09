Beltran | ma cosa fai? Gesto a sorpresa del bomber | tifosi della Fiorentina increduli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi Lucasstupisce iche sono rimasti spiazzati. Nell’ultima sessione di mercato, laha rivoluzionato il proprio parco attaccanti. Durante quest’estate, infatti, sia Arthur Cabral sia Luka Jovic hanno salutato Firenze. Il primo si è trasferito al Benfica per 20 milioni di euro. Il secondo, invece, ha lasciato il capoluogo toscano gratuitamente nelle ultime ore di mercato e si è trasferito al Milan per ricoprire il ruolo di vice Giroud. Tra i giocatori arrivati alla Viola durante la sessione estiva di calciomercato per sostituire i due attaccanti ceduti, ci sono M’Bala Nzola e Lucas. Il primo è arrivato dallo Spezia negli ultimi giorni di mercato per 10 milioni di euro. Il secondo, ...