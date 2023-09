(Di lunedì 18 settembre 2023) Quattronelle città belghe di Marcinelle, Couillette e Charleroi sono stati presi di mira, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre, con attacchi incendiari e scritte a bomboletta. Gli atti vandalici sono unail progetto Evras, il nuovodi “alla vita relazionale, emotiva e” predisposto dalle autorità nazionali. A quanto ha riferito la procura di Charleroi, per il momento non è stato identificato alcun sospettato. IlEvras è obbligatorio in tutte le scuole della Federazione Vallonia-Bruxelles già dal 2012, ma il tema è tornato di attualità il 14 settembre, quando il Parlamento ha confermato l’accordo di cooperazione con le scuole. Tale accordo ha scatenato numerose proteste, con ...

Curiosità:

Ursula Gertrud von der Leyen, nata Albrecht (Ixelles, 8 ottobre 1958), è una politica tedesca, presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019 e membro della CDU.

BRUXELLES. Nella notte tra martedì e mercoledì quattroinsono stati presi di mira con attacchi incendiari per protesta contro il nuovo piano di "educazione alla vita relazionale, emotiva e sessuale", chiamato Evras predisposto dalle autortà ...... anche, del percorso che da via Crispi arriva in via. Sono solo alcuni degli interventi ... il restauro di edifici storici, lavori sul Papireto e lungo la costa Sud, la costruzione di nuovi,...

Incendiati 4 asili in Belgio contro i corsi di educazione sessuale. Proteste contro la presunta “ipersessuali… La Stampa

Belgio, asili nido incendiati e vandalizzati per protesta contro il piano di educazione sessuale Il Fatto Quotidiano

In Belgio il dibattito sull'educazione sessuale incendia l'opinione ... 2023 Slogan simili a molti di quelli ritrovati sugli edifici vandalizzati negli scorsi giorni: sul muro di un asilo di Liegi è ...BRUXELLES. Nella notte tra martedì e mercoledì quattro asili in Belgio sono stati presi di mira con attacchi incendiari per protesta contro il nuovo piano di “educazione alla vita relazionale, emotiva ...