Belen Rodriguez svela il cambiamento fisico dopo la rottura con Stefano De Martino

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha recentemente commentato la sua separazione daDe, facendo sapere ai suoi followers di aver perso ben sette chilila. Sul suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha pubblicato alcune foto recenti in cui appare notevolmente dimagrita, scatenando una serie di commenti e preoccupazioni da parte dei suoi seguaci, ai quali ha raccontato dei retroscena degli ultimi mesi della sua vita.si racconta: la perdita di peso Nelle immagini pubblicate su Instagram,è stata fotografata per le strade di Milano con un look autunnale, ma la sua magrezza ha destato l’attenzione dei fans. Notando il suo aspetto notevolmente dimagrito, gli utenti che hanno ...