Belen Rodriguez dimagrita | il peso oggi preoccupa i fan | lei rivela il motivo del dimagrimento

Leggi su donnapop

(Di lunedì 18 settembre 2023)è visibilmente: i fan sonoti per quello che sta accadendo alla showgirl e in effetti proprio la diretta interessata ha confermato di aver perso 7 chili. Il? I mesi complicati appena trascorsi… Dall’inizio dell’estate non si parla d’altro: cosa succede frae Stefano? I due si trovano nel bel...