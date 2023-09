Beautiful | puntate americane | Douglas spiazza Hope con una richiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023)e Thomas potrebbero ufficializzare il loro legame nel corso delle prossimedi. Stando agli spoiler americani, infatti, i due potrebbero addirittura pensare di convolare a nozze. Ricordiamo che la Logan, nonostante fosse appagata e felice con Liam, non ha resistito all'attrazione che provava nei confronti del figlio di Ridge e, complice una romantica trasferta a Roma per motivi di lavoro, lo ha baciato appassionatamente. Il bacio tra i due, però, è stato visto da Liam, che si era precipitato in Italia per fare una sorpresa a sua moglie. Quell'episodio non solo ha sconvolto il figlio di Bill, ma lo ha spinto anche a lasciaree a chiedere il divorzio. La ragazza, tuttavia, ha deciso di archiviare la sua passione per Thomas per provare a riconquistare il marito, ma tutti i suoi tentativi si ...

Curiosità: Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4). Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011).

Nuovo appuntamento oggi lunedì 18 settembre 2023, con la soap americana. Nella puntata odierna Finn ricorda che è stata proprio Sheila, sua madre, a sparargli.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Americane di Beautiful, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5!