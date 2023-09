Beach Soccer | l’Italia attesa dall’esordio dell’Europeo | domani c’è la Georgia

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) E’ la giornata della vigilia perdelall’Europeo, da martedì 19 a domenica 24 settembre sul lungomare San Giovanni di Alghero (SS). All’evento, hanno preso parte, in qualità di relatori, le seguenti personalità: Gianni Cadoni (Presidente CR Sardegna), Gianni Chessa (Assessore al Turismo Ras), Mario Conoci (Sindaco Comune di Alghero), Andrea Delogu (Presidente Fondazione Alghero), Joan Cuscó Carbo (Presidente Bsww) e Roberto Desini (Coordinatore DipartimentoLnd).In rappresentanza della Figc, il capodelegazione Ferdinando Arcopinto. Arcopinto ha parlato in questi termini: “Vi porto i saluti del nostro Presidente, al quale devo essere particolarmente grato per aver creduto nel...