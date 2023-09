Bcc Bergamasca e Orobica | oltre 14 milioni di utile per il 1° semestre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bccrealizza un ulteriore rafforzamento patrimoniale grazie ad un risultato economico che conferma il trend di crescita della propria redditività. Replicare i risultati ottenuti nel 2022 sembrava un obiettivo davvero troppo ambizioso, anche in ragione dei fattori esogeni di natura straordinaria che li avevano condizionati; invece, la gestione del primo2023 ha restituito risultati ancora una volta importanti sul fronte economico e, conseguentemente, su quello patrimoniale. Ciò, pur in presenza di un contesto connaturato da dinamiche non ancora definibili come ordinarie, dovute alla minaccia di recessione che incombe su diversi Stati UE, al repentino cambio di strategia sulla politica monetaria operato dalla BCE, al rallentamento della spinta inflazionistica – seppur in misura più contenuta rispetto alle ...