Bayern | futuro in bilico per De Ligt E l'ex Juve sbotta contro Tuchel

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non c'è posto per Matthijs Denel nuovodi. L'exè chiuso da Kim e Upamecano e ha accumulato una...

Un apporto importante potranno dare le new entries, la giapponese Kumagai dale della ... Il Milan più convincente, il Milan che lascia buoni presagi per il, lo abbiamo visto in campo ...... visto che con ilMonaco guidato da Thomas Tuchel ha avuto limitate opportunità sul campo da ... SUL- 'Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra. Con tre difensori ...... il Real Madrid guarda al. Tanti i nomi per la panchina, ma nelle ultime ore i Blancos ... corteggiato già dalMonaco.

Bayern, De Ligt al passo d’addio Lo scenario Calcio in Pillole

De Ligt non gioca più al Bayern, può dire addio. Il ds: 'Per lui non è ... Calciomercato.com

Il Bayern Monaco sta pensando a Xabi Alonso come futuro allenatore, ma ci sarà da battere la concorrenza di un top club europeo ...Per l’ex Juventus si profila quindi un periodo decisivo per il proprio futuro, con il Bayern che però farà tutto il possibile per non perderlo.