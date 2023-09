Basta con tagli e sacrifici La promessa di Salvini per cambiare l' Europa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il senso si coglie all'inizio e alla fine del comizio che Matteotiene a Pontida, raduno tradizionale della Lega. «Siamo destinati a vincere», scandisce in apertura. «Andiamo a vincere», è l'invito che nella conclusione del suo discorso rivolge, più volte, ai militanti, dirigenti, eletti, parlamentari accorsi tra il «pratone» e il palco. È un'ottica proiettata al grande appuntamento delle elezioni Europee, una corsa che durerà per tutto il tempo che manca. Lo si intuisce dalla grande ospitalità politica riservata a Marine Le Pen, quasi elevata al ruolo di co-protagonista dell'appuntamento. Ha avuto, la leader di Rassemblement National, uno spazio tutto per sé, immediatamente prima del segretario leghista, che poi più volte la ringrazia sul palco. Così come ribadisce la linea espressa in questi giorni nel confronto con le altre forze politiche. «È fondamentale ...