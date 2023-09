Barcellona | Romeu | 'Era difficile pensare di tornare Erede di Busquets? Faccio il mio'

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oriolha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Anversa in Champions League e ha raccontato il ritorno...

Curiosità: Oriol Romeu Vidal (Ulldecona, 24 settembre 1991) è un calciatore spagnolo, centrocampista del Barcellona.

Ilriparte alla grande nella Liga: travolge 5 - 0 il Betis, centra la quarta vittoria di ... Ha sbloccato il risultato al 25' Joao Felix con un destro al volo su cross di, ha raddoppiato ...Le probabili formazioni di- Betis(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde;, De Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, Felix. BETIS (4 - 2 - 3 - 1): Silva; ...

Barcellona, Romeu: "Difficile pensare di tornare qui. Erede di Busquets Faccio quello che posso" TUTTO mercato WEB

Osasuna-Barcellona, le probabili formazioni: Lewandowski e Romeu dal 1'. Out Yamal Mediagol.it

Oriol Romeu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Barcellona e Anversa in Champions League e ha raccontato il ritorno in blaugrana: "È passato molto tempo da quando sono andato ...I catalani vincono 5-0 e volano momentaneamente in vetta. Brilla Lewandowski, autore di un gol e due assist. L’Atletico Madrid, con la testa evidentemente già ...