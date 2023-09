Barbara D’Urso massacrata dall’ex storico | “Pomeriggio 5 era uno starnazzare di galline” | Da lui non se lo aspettava nessuno

(Di lunedì 18 settembre 2023), il suo ex la stermina: “5 era unodi”. La vicenda è incredibile, classe 1957, è una delle conduttrici di spicco della televisione italiana ed è amata da milioni di telespettatori. Insieme ad altri personaggi celebri come Mike Bongiorno, Claudio Lippi e Diego Abbatantuono, lainizia il suo percorso artistico a Telemilano 58, l’emittente televisiva destinata a diventare Canale 5. Il talento dinon passa inosservato tanto che nel 1980 era già ovunque. Conduce “Che combinazione” al fianco di Rita Pavone e Gianni Cavina. Allo stesso tempo, partecipa alla fiction “La casa rossa” e l’anno seguente affianca Pippo Baudo nella conduzione di “Domenica ...

"Stesso amante fiorentino di": bomba di Sgarbi Martedì sera, a partire dal 19 settembre, al Garden di Edit, in piazza Teresa Noce, molti saranno curiosi di sapere se la coppia più ...... spazio a presentatori come Papi che quest'anno sarà anche al timone de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, programma che lo scorso anno era annoverato tra i format di, poi per ...Quest'ultima aveva esordito al posto dicon ottimi dati di ascolto, anche superiori rispetto al passato, ma con il ritorno in onda de La Vita in Diretta di Alberto Matano sono iniziati ...

Barbara D'Urso acqua e sapone, la foto senza trucco conquista tutti: "Una ragazzina" Today.it