(Di lunedì 18 settembre 2023) Molte cattedre scoperte soprattutto al nord: spesso si preferisce un altro lavoro perché loo da insegnante è troppo basso. C'è poi chi dal sud partecipa ai concorsi al nord ma poi una volta che arriva la nomina in ruolo rifiuta perché non se la sente di lasciare famiglia ecc e spostarsi. Questo il quadro disegnato dalla segretaria generale della, Ivana, intervistata da Interris.it. L'articolo .

I dati sindacali, confermati anche dalla preoccupazione della segretaria della, Ivana, evidenziano la necessità di interventi più radicali nelle politiche di accesso alla professione ...Nel consueto punto mensile, la segretaria generale dellaScuola Ivanaaugura un buon anno scolastico a tutto il personale che sarà impegnato in questa nuova avventura: 'Il ritorno in classe di milioni di studenti è sempre un grande evento, l'...Ivana, segretaria generaleScuola, nel corso di un intervento riportato da Ansa, ribadisce quanto da altri ambiti viene detto e cioè che il costituendo Liceo del Made in Italy, promesso dalla ...

Barbacci (Cisl Scuola): “Stipendi bassi, i docenti preferiscono altri lavori. Bisogna assumere i precari da GPS” Orizzonte Scuola

Scuola, Barbacci (Cisl Scuola): “I giovani non ambiscono a diventare insegnanti” In Terris

Molte cattedre scoperte soprattutto al nord: spesso si preferisce un altro lavoro perché lo stipendio da insegnante è troppo basso ...Ivana Barbacci (CISL Scuola) ha parlato ad Interris.it del problema delle cattedre vacanti nelle regioni del Nord Italia ...