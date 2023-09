Baldur’s Gate 3 | dove trovare tutti i compagni

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 18 settembre 2023) In questa guida vi diremodi3 e vi spiegheremo anche come fare a reclutarli Come accade in molti CRPG, anche in3 è possibiledeiche vi affiancheranno durante tutta la vostra avventura. L’aiuto di questi NPC sarà fondamentale per riuscire a superare le battaglie più difficili e inoltre grazie a loro potrete accedere ad alcune missioni davvero splendide. In totale nel gioco sono presenti ben 10 personaggi che possono unirsi a voi ma, vista la vastità del titolo, non è affatto facile riuscire a trovarliin una singola partita. Per aiutarvi a creare un gruppo molto numeroso abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, ...