Balduina – Anziana cade sulle scale della chiesa e muore

(Di lunedì 18 settembre 2023) Probabilmente a causa di un improvviso malore, una donna di 84 anni è caduta mentre domenica sera saliva ledi unaalla, in via Friggeri, ed è morta. La donna è caduta pesantemente sulla scala ed ha battuto la testa su un gradino. Il parroco ha chiamato la polizia e i soccorritori, che hanno potuto soltanto accertare il decesso dell’fedele, tra la commozione e le preghiere degli altri fedeli che hanno assistito alla tragica scena.

