Curiosità: La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo (The Time Traveler's Wife) è un romanzo fantastico del 2003 di Audrey Niffenegger. Si tratta di una storia d'amore non convenzionale che è incentrata su un uomo che per un difetto genetico si trova, senza volerlo, a viaggiare nel tempo e della moglie, un'artista, che ha conosciuto quando era piccola.

... che affianca però a quella di ricercatore all'Italsider di. Nel 1970 accetta l'incarico ... Si "innamora" soprattutto di una figura che paragona a Olivetti,Niemeyer , architetto di ...l'ho detto dopo. Ma non posso dire chi avrei dovuto prendere". Verrebbe da dire: "Che ... Quest'ultimo viene chiamato in Prima squadra a sostituire l'esonerato Osvaldoe per Marazzina si ...

Bagnoli: “Oscar del mercato Al Milan, ha preso giocatori di talento” Pianeta Milan

Bagnoli: "Oscar del mercato al Milan, ha preso giocatori di talento" Milan News

Le parole dell'operatore di mercato: "L’Inter che ha cambiato quelli che sono andati: via Lukaku e dentro un attaccante con un buon passato come Arnautovic" ...“Bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma” è il motto di Paul Valery che aveva scelto per descriversi sul proprio sito web. Una rondine, cioè un uccello determinato “ma senza spocch ...