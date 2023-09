Avis Umbria | “Ora in attesa di pronte risposte”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 settembre 2023) Incontro in Regione per la nomina del nuovo Centro Regionale Sangue e per l’adozione del nuovo Piano Regionale Sangue e Plasma Su pressante richiesta diRegionale, giovedì 14 settembre si è tenuto un incontro con l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, il direttore generale della sanità, Massimo D’Angelo, i dirigenti regionali dei servizi interessati, i direttori sanitari e i dirigenti dei Servizi Immuno Trasfusionali (Sit) delle aziende ospedaliere e sanitarie locali della regione e le associazioni di volontariato dei donatori di sangue, per discutere e procedere prontamente alla costituzione del nuovo Centro Regionale Sangue (Crs). Il Crs è l’organo competente a studiare le problematiche relative al servizio trasfusionale, delineandone le linee strategiche, la programmazione, gli obiettivi, gli indirizzi funzionali e ...