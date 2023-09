Autostrada A11 | chiusura notturna del casello di Prato Est

Curiosità: L'autostrada A12 è un tracciato previsto che dovrebbe collegare Genova con Roma attraverso il litorale tirrenico. Risultano completati i tratti Genova-San Pietro in Palazzi e Roma-Tarquinia.

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno poco prima delle 7 indirezione Firenze, in prossimità del casello di Capannori, per un incendio che ha coinvolto camion che trasportava bancali in legno. Sul posto anche la polizia stradale e personale ...Lunghe code sia nel tratto lucchese della Firenze - Mare che in quello fiorentino della A1

Viabilità, Banducci: "Quale ipotesi per il collegamento fra il Brennero e l'autostrada A11" - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Traffico caos sulle autostrade. Mezzo pesante in fiamme sulla A11, incidente sull'Autosole LA NAZIONE

ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 settembre 2023, sarà chiusa la stazione di Prato est, in uscita per ...L'ex consigliere provinciale: "Secondo l'ultimo comunicato del Comune ci sarebbero ben due nuove strade costruite nell’intento di risolvere lo stesso problema" ...