Auto elettriche | la mazzata in un documento segreto dell’Ue

(Di lunedì 18 settembre 2023) È stata riportata una preoccupante previsione sul futuro dell’Unione Europea che – a meno di interventi incisivi – potrebbe ritrovarsi con una dipendenza dalla Cina per le batterie al litio e le celle a combustibile entro il 2030. Una dipendenza paragonabile a quella che aveva dalla Russia per l’energia prima della guerra in Ucraina. Queste informazioni sono contenute in un, rivelato dalla Reuters e destinato ai leaderin vista delle discussioni sulla sicurezza economica dell’Europa in programma il 5 ottobre a Granada, in Spagna. Ilriservato Nelsi legge che l’Ue sarà dipendente da soluzioni per immagazzinare energia a causa della natura intermittente delle fonti di energia rinnovabile come il solare e il vento. Questa necessità aumenterà esponenzialmente la domanda di “batterie ...

Curiosità: L'auto elettrica, è un'automobile con motore elettrico, che utilizza come fonte di energia l'energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. Rispetto ai veicoli con motore a combustione interna, le auto elettriche sono più silenziose, hanno maggiore efficienza energetica, non hanno emissione di gas di scarico e hanno emissioni complessive inferiori. Negli Stati Uniti e nell'Unione europea, a partire dal 2020, il costo di gestione dei più recenti veicoli elettrici è inferiore a quello delle auto a combustione equivalenti, a causa dei minori costi di rifornimento e manutenzione. La ricarica di un'auto elettrica può essere effettuata in stazioni di ricarica che possono essere installate sia nelle abitazioni che nelle aree pubbliche.

Ha affermato: ' Salvini ha anche menzionato la questione dell'imposizione dida parte della Cina e ha sottolineato l'importanza di mantenere l'indipendenza nelle decisioni politiche

