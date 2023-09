Ausino – San Mango | sospensione idrica per lavori urgenti | le zone coinvolte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaS.p.A .– Servizi Idrici ha comunicato A MEZZO FAX PROT. 0018735/2023 che “a seguito del rinvenimento di una perditasulla condotta adduttrice integrativa nel tenimento del Comune di San, al fine di poter procedere con la riparazione è costretta a sospendere l’erogazione sulla retesopra indicata dalle ore 23.00 del giorno 20/09/2023 fino alle ore 09.30 del giorno 21/09/2023. Tale, comporterà la mancata erogazione alleservite dalla scrivente Società con le modalità di seguito riportate: A partire dalle ore 23.00 circa sarà sospesa l’erogazionealle seguenti: ? Ogliara – Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo – S.Angelo di Ogliara – Via ...