Augusto Minzolini affiancato da Safiria Leccese dopo le prime puntate in solitaria Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mediaset “commissaria”. L’ex direttore de “Il Giornale” ha debuttato come conduttore su Rete 4 sabato 9 settembre, alla guida indella versione weekend di “Stasera Italia“. La prova in accesstime non avrebbe convinto i vertici del Biscione, al punto da apportare modifiche importanti al talk showsolo due. Nella puntata in onda sabato 16 settembre, a sorpresa, è apparsa una co-conduttrice, la giornalista Mediaset di lungo corsoche fin dal debutto ha fatto sentire la sua presenza prendendosi spazio. “Al mio fianco una sorpresa che mi accompagnerà in tutta questa avventura”, ha esordito nell’anteprima l’ex direttore del Tg1 ed ex parlamentare di Forza Italia presentando la ...