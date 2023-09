ATP Chengdu 2023 | il tabellone principale | Musetti testa di serie n 2 | Zverev il favorito

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dal 20 al 26 settembre sul cemento outdoor di(Cina), Lorenzodarà il via alla sua trasferta asiatica. Il carrarino non sta vivendo un momento di forma entusiasmante e anche in Coppa Davis la sconfitta contro il canadese Gabriel Diallo ha messo in evidenza le criticità attuali del toscano, specie su una superficie rapida. Nell’ATP250 in questione,saràdin.2 e inizierà dal secondo turno, godendo di un bye. L’avversario sarà il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Se Lorenzo riuscisse a proseguire, potrebbe incrociare nei quarti l’eccentrico kazako Alexander Bublik (din.5). In un’eventuale semifinale i giocatori meglio accreditati sono il britannico Daniel ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE PRINCIPALE2502023 PRIMO TURNO (1) Zverev bye Galan vs (Q) (WC) Mu vs Moutet (Q) vs (7) Kecmanovic (3) Dimitrov bye (WC) Cui ......295 - 1 20 (215) Alessandro Giannessi 292 - 1 Restano invariate le prime posizioni del ranking... Si gioca ae a Zhuhai, in Cina. Due tornei trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.PROGRAMMA E COPERTURA TV2502023 SUPERTENNIS MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE - LIVE alle ore 08.00, 10.00, 11.30 e 13.00 (primo turno) GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE - LIVE alle ore 07.00, 09.00 e 10.30 (...

Nella settimana in cui l'Italia ha guadagnato la qualificazione alla Final 8 di Coppa Davis a Malaga, c'è un altro italiano che può festeggiare.The ATP returns to China with two tournaments in the week of September 18: the ATP 250 Chengdu Open and the ATP 250 Zhuhai Championships. The ATP 500 China Open follows in Beijing from September 28, ...