Atletico Huracan-Gimnasia La Plata mercoledì 20 settembre 2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 18 settembre 2023) La sfida che andrà in scena nella Giornata 5 della Copa de la Liga Profesional è un vero e proprio spareggio: l’, penultimo, ad oggi retrocederebbe in Primera Nacional. IlLacon soli due punti in più, è la prima formazione che si salverebbe. Il Globo ha già ottenuto sei punti in InfoBetting: Scommesse Sportive e