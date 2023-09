Atletica | Duplantis sempre più su a 6 | 23 | per la settima volta migliora il record del mondo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Eugene – Il campione olimpico svedese Armandha stabilito un nuovomondiale nel salto con l’asta saltando 6,23 metri, durante la finale della Athletics Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. A 23 anni, il due volte campione deloutdoor ha battuto per laildel, che aveva alzato a 6,22 lo scorso febbraio a Clermont Ferrand (Francia), indoor.ha vinto la gara con soli tre salti senza errori fino a 6,02 e al primo assalto ha portato ildela 6,23. In questa stagione ha superato sei metri e oltre in ben tredici occasioni, con l’asterisco finale del primato e del terzo Diamond Trophy consecutivo. (Ansa) Foto xmg.photography – ...

