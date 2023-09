Atletica | Andy Diaz illumina le Finali di Diamond League per l’Italia Promossi anche Derkach e Fabbri

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ledellahanno sancito come di consueto la conclusione della stagione outdoor 2023 dell’leggera internazionale di primo livello, regalando grande spettacolo e alcune prestazioni memorabili (tra cui due record del mondo). In chiave azzurra la notizia più bella è arrivata nel corso della prima giornata del meeting a Eugene, grazie al trionfo dinel salto triplo. Il cubano naturalizzato italiano (che rappresenterà il Bel Paese nei grandi eventi con in palio le medaglie a partire dai Giochi Olimpici di Parigi 2024) si è imposto a Eugene con 17.43 metri, bissando dunque il successo ottenuto a Zurigo nel 2022 quando batteva ancora la bandiera di Cuba. Il 25enne portacolori della Libertas Unicusano Livorno chiude in bellezza un’annata decisamente ...

Andy Díaz Hernández (L'Avana, 25 dicembre 1995) è un triplista cubano naturalizzato italiano.

