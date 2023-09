Atb | allungamento linea C fino alle piscine Italcementi e riconferma del collegamento per l’aeroporto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bergamo. Il tema di quest’anno della Settimana Europea della Mobilità è il risparmio energetico legato ai consumi derivanti dalla mobilità urbana. In tal senso la scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre che a migliorarne la vivibilità delle città. ATB, attenta da sempreindicazioni dell’Unione Europea, risponde a questa visione con l’estensione dellaC elettricae la conferma del potenziamento dei collegamenti per il Milano Bergamo Airport. Un passo importante per migliorare la mobilità urbana nella zona che comprende anche la sede della Guardia di Finanza e il Centro Sportivoe ridurre cosi il consumo di energia. LaC1, dallo scorso 12 ...