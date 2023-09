(Di lunedì 18 settembre 2023) L’torna da Firenze con una nuova sconfitta che lascia molto amaro in bocca per le modalità con le quali è scaturita. Le tre reti violainfatti autenticidella difesa nerazzurra, apparsa anche in questa occasione distratta e impacciata. Tutto questo nonostante una partenza che lasciava ben sperare, grazie anche al vantaggio atalantino. Poi l’improvviso blackout, l’arretramento della squadra e il forcing fiorentino che ha consentito ai viola di andare al riposo in vantaggio.rinunciatario,. Ti aspetti quindi una Dea diversa nella ripresa. Un minimo di reazione si nota e Lookman riesce anche a riequilibrare le sorti dal match. Ma da una gara che sembra ora in controllo, i nerazzurri riescono nell’impresa di combinarne un’altra: doppio errore di Adopo, ...

Curiosità: Mario Balotelli, nato Mario Barwuah (Palermo, 12 agosto 1990), è un calciatore italiano, attaccante dell'Adana Demirspor. Con la nazionale italiana è diventato vicecampione d'Europa nel 2012.

...Carboni invece ha un fastidio all'anca che si porta dietro dalla vigilia del match con l'e ... #Krstovic Ha qualità importanti, il suoci ha stupito' " @calciomercatoit pic.... almeno da fine maggio in poi, ha assunto unvelleitario. Lasciamo perdere la ... Quando incontra squadre organizzate in maniera perfetta come l'Inter o l'del 2019, i rossoneri si ...

Atalanta, un atteggiamento incomprensibile. E i gol sono tre regali BergamoNews.it

Serie A, Fiorentina-Atalanta 3-2: Italiano sorpassa Gasperini in classifica - Sportmediaset Sport Mediaset

L’Atalanta esce sconfitta da Firenze (3-2 ... in cui la Fiorentina ha mostrato sempre rapide letture), per forza si intende invece quantomeno l’atteggiamento caratteriale, che chiaramente è correlato ...L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, uscito sconfitto dal Franchi (3-2 per la Fiorentina) ha risposto ai fischi e agli insulti dei tifosi viola ...