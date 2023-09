Atalanta | si riparte a Zingonia per l’Europa League Il punto sugli assenti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’subito al Centro Bortolotti ditra Europae campionato. La situazione ancheinfortuni Neanche il tempo di digerire la sconfitta contro la Fiorentina che l’è subito pronta a prepararsi per l’esordio in Europacon il Rakow, e Gasperini deve risollevare una squadra attualmente altalenante. Oggi la squadra si è allenata stamattina al Centro Bortolotti di, cercando di capire la situazione in ottica infortuni: Holm dovrebbe recuperare senza problemi dopo l’assenza in quel di Firenze, mentre Bakker sarà valutato in maniera più accurata visti i problemi alla schiena durante la fase di riscaldamento di ieri. Si attendono aggiornamenti.