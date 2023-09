Atalanta-Rakow in tv | data | orario | canale e diretta streaming Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il primo turno della fase a gironi di. Dopo una stagione lontana dalle Coppe, la squadra di Gasperini fa il suo ritorno ine lo fa giocando in casa in questa primo impegno contro la compagine polacca passata attraverso i turni preliminari. La sfida è in programma giovedì 21 settembre alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.in chiaro su TV 8, ma il match sarà visibile anche su Sky Sport e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.