Atalanta | infortunio muscolare per Scamacca | problemi al flessore

(Di lunedì 18 settembre 2023) Allarme in casaper le condizioni di Gianluca, che ha riportato undurante la partita contro la Fiorentina, nella quale è subentrato nella ripresa. L’attaccante della Dea, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha riportato un risentimentoalsinistro e di sicuro salterà il Rakow in Europa League. Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno rivalutate. SportFace.

Duván Esteban Zapata Banguero (Cali, 1º aprile 1991) è un calciatore colombiano, attaccante del Torino, in prestito dall'Atalanta.

Entrato al minuto di gioco numero 59 nella sconfitta di Firenze contro la Fiorentina, Gianluca Scamacca ha riportato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Seguiranno accertamenti diagnostici ...... perché i colchoneros dovranno rinunciare anche a Lemar , vittima di un gravedi gioco. ... L'debutterà in casa con i polacchi del Rakow Czestochowa , che hanno superato l'Lks Lodz 1 ...

Buona difesa, ma l'attacco ancora non segna: con l'Udinese secondo 0-0 stagionale in quattro partite, ma l'unico gol rossoblù è stato ...E le prossime partite non sono facili: a cominciare dalla trasferta di domenica prossima a Bergamo contro un'Atalanta, costretta già a vincere ... evidentemente non ancora in forma dopo l'infortunio ...