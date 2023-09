Atalanta | Gasperini | “De Ketelaere ha dimostrato di avere la qualità giusta”

Curiosità: Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

Di conseguenza, la gara inizialmente prevista come posticipo, ovvero- Juventus, verrà anticipata alle 18. Sia la squadra di Mourinho che quella di, nella settimana seguente, ...Slot invertito con- Juventus, che verrà disputata alle ore 18.00. Gian Piero(Ansa - Calciomercato.it)Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A: 'In Attuazione Dell'...

FLASH | Atalanta, tegola per Gasperini: out Scamacca! FantaMaster

E' arrivata un'altra tegola in casa Atalanta. Durante il match del Franchi, perso dai nerazzurri 3 a 2, si è fermato Gianluca Scamacca. L'attaccante è statao mandato in campo da Gasperini nella ...Scamacca infortunio: l'attaccante finisce ai box dopo la partita di ieri contro la Fiorentina. Come sta e quali sono i tempi di recupero.