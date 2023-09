Assisi | presentato il progetto di innovazione museale della Fondazione Falcone

Francesco d'Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone (Assisi, 1181/1182 – Assisi, 3 ottobre 1226), è stato un religioso e poeta italiano. Diacono e fondatore dell'ordine che da lui poi prese il nome (Ordine Francescano), è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Comunione anglicana; proclamato, assieme a santa Caterina da Siena, patrono principale d'Italia il 18 giugno 1939 da papa Pio XII, il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana).

Presentazione addel progetto di innovazione museale della Fondazione Falcone, illustrato nell'ambito del ... Maria Falcone, presidente, è statoil Museo del presente Giovanni Falcone ...ha ospitato la presentazione del progetto di innovazione museale della Fondazione Falcone. ... curatore generale della Fondazione Falcone, Maria Falcone, presidente, è statoil Museo ...

Assisi, presentato il progetto di innovazione del Museo Falcone - LaPresse LAPRESSE

Ad Assisi presentato il programma del "Tempo del Creato" ACI Stampa

È stata una domenica molto ricca per Assisi Runners quella del 17 settembre. Tanti gli atleti protagonisti in lungo e in largo. A Cannara in occasione della Festa della Cipolla la società rossoblu ha ...È la “Scalata al Tricolore” l’evento ciclistico previsto il 23 settembre e organizzato dall’Ancri (Associazione ...